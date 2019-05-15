شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من مؤسسة «أهل مصر» بخصوص الإعلان المثير للجدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مؤسسة أهل مصر في بيان صادر عنها لتوضح الإعلان محل الجدل الموجود عبر الفضائيات، إن الإعلان يجسد قصة حقيقية كانت السبب وراء إنشاء مستشفى أهل مصر، وهي لأم فقدت ابنتها بسبب اشتعال شمعة أثناء الاحتفال بعيدها ولم يتم إنقاذها لعدم توفر سرير عناية مركزة في المستشفيات التي يوجد بها أقسام حروق مما أدى إلى وفاتها. وتم اختيار هذا الحادث بالذات لأن ٧٢٪ من حوادث الحروق تحدث في البيوت، لذا كان لابد من رفع الوعي ضد مخاطر الحروق التي تنهي الأرواح في لحظة.

وأضاف البيان: «نعلم أنها رسالة قاسية لم نرد منها إثارة مشاعر المشاهدين ولكن أردنا فقط نقل الحقيقة والواقع الذي يعيشه ضحايا الحروق دون تجميل كما حرصنا على عدم إظهار أي مشاهد لأطفال مشوهين من ضحايا الحروق».

وتابع: «مؤسسة أهل مصر تعمل في المقام الأول على بناء منشأة طبية ستدار بأطباء مصريين ولدينا أطباء أجلاء ضمن الفريق الطبي للمؤسسة، ونحن نحترم كافة الأطباء في جميع التخصصات وفي كل المستشفيات الصحية».

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وأضاف البيان: «ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى عن تقصير الأطباء لا ينعكس تماما في الإعلان حيث أن ما تم تناوله في الإعلان يوضح أن الأعداد المتوفرة من أسرة الطوارئ والعناية المركزة الخاصة بمصابي الحروق أقل بكثير مقارنة بأعداد ضحايا الحروق سنويا، مما يؤدي إلى عدم القدرة على قبول الحالات وإنقاذ حياتهم، وقد أوضحنا ذلك بطريقة مباشرة بكلمة “غصب عنهم” ضمن كلام الأغنية».

وأكد البيان أن «الآراء التي طالبت مؤسسة أهل مصر أن تقدم إعلانات بها بهجة وتفاؤل وقارنت بيننا وبين مؤسسات أخرى لديها بالفعل مستشفيات تعمل منذ سنوات كثيرة فهذه مقارنة غير منصفة، فالوضع بالنسبة لقضية الحروق أصعب بكثير فكيف لنا أن نرسل رسالة إعلانية بها تفاؤل في حين أننا يوميا نواجه حالات لا تتوافر لها أماكن لإنقاذ حياتها آخرها حالة طفلة توفت ظهر الأمس لنفس السبب، ونوضح أننا أردنا فقط أن نطلق ناقوس إنذار حول قضية الحروق لكي نتكاتف جميعا لإنهاء مستشفى أهل مصر من أجل إنقاذ حياة مصابي الحوادث والحروق».

وقال البيان: «كما ندعو الجميع للعودة مرة أخرى في التفكير في الهدف الرئيسي السامي للحملة وهو استكمال مستشفى أهل مصر فالحملات الإعلانية ما هي إلا وسيلة فقط ولكن دعونا نهتم بالهدف وننحي الخلاف على الوسيلة سواء اتفقنا أو اختلفنا حولها.وما يهمنا الآن هو استكمال المستشفى الذي سيساهم في إنقاذ أرواح كثيرة في أسرع وقت».

يذكر أن مؤسسة أهل مصر هي مؤسسة معنية بقضية الحروق والحوادث والتوعية ضد مخاطرهم وإنقاذ الحالات وعلاجها. وبدأت المؤسسة في بناء أول مستشفى متخصص لإنقاذ وعلاج الحالات الحرجة من الحوادث والحروق بالمجان منذ عام ٢٠١٨ وتم الانتهاء من بناء المبنى وجاري الآن العمل على تشطيب المستشفى وشراء الأجهزة الطبية.