شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. السكة الحديد تقرر حجز تذاكر قطارات عيد الفطر بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قررت هيئة السكة الحديد بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى ابتداء من غد الخميس، على أن يتم غدا طرح مقاعد قطارات القطارات المكيفة التى ستتحرك يوم 30 مايو الموافق 25 رمضان للحجز أمام المسافرين، وبعد غد الجمعة يتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان.

قررت هيئة السكة الحديد بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى ابتداء من غد الخميس، على أن يتم غدا طرح مقاعد قطارات القطارات المكيفة التى ستتحرك يوم 30 مايو الموافق 25 رمضان للحجز أمام المسافرين، وبعد غد الجمعة يتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى مجال الطرق والكبارى والمحاور المرورية تضمنت افتتاح محور تحيا مصر العملاق لربط شرق القاهرة بغربها الذى يضم 12 كوبرى معلق منها كوبرى جزيرة الوراق وكوبرى النيل الغربى وكبارى منطقة شبرا وكويرى تقاطع الدائرى والمرحلة الثانية من محور روض الفرج الذى يضم كوبرى " تحيا مصر" روض الفرج أعرض كبارى العالم، وتطوير وتوسعة محور المشير وإنشاء طريق امتداد محور المشير وكوبرى الشهيد المقدم أحمد أبو النجا وكوبرى الشهيد النقيب أحمد حافظ شوشه كما تم افتتاح عدد من المحاور والطرق المرورية الجديدة والتى نفذت بسواعد وعقول المصريين .

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة مشاركة الصفقات الجديدة للأندية فى كأس مصر والتى سيتم إستكمال مبارياتها قبل انطلاق الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

وصلت الموجة الحارة التى تتعرض لها كافة الأنحاء بالجمهورية لذروتها اليوم الأربعاء وتستمر لغدا الخميس لتصل أقصى ارتفاع لها، حيث يسود كافة الأنحاء طقس شديد الحرارة تصل خلاله درجات الحرارة العظمى لـ40 درجة بالقاهرة.

طالبت هيئة القومية لسكك حديد مصر بزيادة قدرها 2 مليار و350 مليون جنيه لموازنتها للعام المالي الجديد 2019/2020.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد ابوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ليحل ضيفاً كريماً على وطنه الثانى مصر.

ينفرد الـ"الخليج 365 "، بنشر نص القرار الوزارى الذى حمل رقم 562 لسنة 2109 ، ويتمثل فى 42 مادة بشان القواعد المنظمة لأعمال الحجر الزراعى المصرى .

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أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، الأربعاء، استقرار الوضع الأمنى فى العراق، مشيرةً إلى أنها تنسق مع جميع الأطراف وتلتزم خطاب الحوار وإمكانية البناء على فرص التوازن.

أشاد النواب بخطى الدولة نحو محو الأمية الإلكترونية، حيث قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن محو الأمية التكنولوجية، موضوع هائل، مضيفا: "الأمية بتزيد كل سنة عكس استراتيجية الدولة"، فيما طالب إبراهيم حجازى، بضرورة منح حوافز للشباب للمساعدة فى محو الأمية.

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعات قطارات المترو بالمحطات السطحية خارج النفق بالخطين الأول والثانى إلى 60 كيلو بدلا من 80 كيلومتر ، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

تقدمت أسرة المواطن الفلسطيني زكي مبارك ضحية سجون تركيا النائب العام المصرى، اليوم الأربعاء، بالموافقة على إجراء تشريح لجثمان شقيقه فى القاهرة، أو مناظرة ظاهرية من أطباء متخصصين بجانب وجود جهات دولية لتوثيق جريمة تركيا فى حق الفلسطينى زكى مبارك.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 10 شائعات إنتشرت خلال الفترة من 9-15 مايو الجارى.

كشف العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، عن ملامح خطة تطوير منظومة خدمة المواطنين بمنظومة عمل التموين، مؤكدا أن هناك تطويرا جذريا فيها.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالإشادة بافتتاح محور روض الفرج، وكوبري تحيا مصر، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تمثل معجزة هندسية بكل المقاييس، وأنها إنجاز أثبت تفوق المصريين في قطاع التشييد والبناء، موجهاً الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المٌشرفة على التنفيذ، ولشركة "المقاولون العرب" وكل العاملين بالمشروع، الذي يعد مصدر فخر لكل المصريين.