شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن التعاون مع الدول الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً؛ لبحث جوانب التعاون مع الدول الأفريقية، اتصالاً برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للتقدم المحرز فى ملفات التعاون مع دول القارة الأفريقية، وذلك من أجل تعظيم مساهمة مصر فى جهود التنمية وبناء القدرات لدول القارة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بشكل دورى من أجل متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ مبادرات التعاون المختلفة التى تم طرحها وفى مقدمتها مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.
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