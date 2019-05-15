شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وكان قد تم أعلان فتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، في الفترة من 1 إلى 15 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.
جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019/2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018/2019 بالإضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 2019/2020.
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