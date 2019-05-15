شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى يوم الأحد 19 مايو 2019، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم لأبنائهم، وذلك عبر الرابط https://ejs.moe.gov.eg

وكان قد تم أعلان فتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، في الفترة من 1 إلى 15 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019/2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018/2019 بالإضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 2019/2020.

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ونشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، فيديو يوضح اليوم الدراسي داخل المدارس بداية من وصول المعلمين والطلاب إلى المدارس حتى نهاية اليوم الدراسي، وذلك عبر الرابط