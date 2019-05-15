شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات على موقع دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية خاصة المستبعدين من المرحلة الثالثة ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقة للدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

وكان تقرير رسمى قد كشف استمرار استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقا للقواعد لمن ليس له بطاقات، وذلك من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، حيث وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديرى المديريات، بتذليل أى عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.