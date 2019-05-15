انت الان تتابع الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر القطارات في عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية قبيل حلول عيد الفطر المبارك لارتفاع معدل إقبال المواطنين عليها. وذكر المركز أن وزارة النقل أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية قبيل عيد الفطر المبارك، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها، وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.

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وفي ذات السياق، أشارت الوزارة إلى استعدادها التام لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث سيتم الدفع بقطارات إضافية خلال فترة العيد معظمها تربط بين (القاهرة - أسوان) و(إسكندرية - أسوان) هذا إلى جانب تشكيل لجان للمرور المفاجئ على العاملين، للتأكد من انتظامهم في أثناء أوقات العمل، خلال موسم العيد والمتابعة الدقيقة