التموين تضع خطة عامة لدعم رغيف الخبز في 2020

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رغيف خبز - أرشيفية
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رؤية عامة لدعم رغيف الخبز في العام المالى الجديد 2019-2020، مؤكدة أن المخصصات المالية الموجهة لشراء القمح المنتج منه الخبز ستزيد بـ4 مليارات جنيه عن السنة المالية الحالية، موضحة انخفاض بند الخسائر حوالى 37 مليار جنيه، جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019-2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
وتوقع على عبد المعبود، مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، شراء 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم، لافتا إلى أن بند المشتريات بموازنة العام الجارى كانت تبلغ حوالى 38 مليار جنيه، أصبحت 42 مليار بمشروع موازنة العام الجديد نتيجة شراء القمح.وأوضح عبد المعبود، أن هناك توافقا مع وزارة المالية على
وتوقع على عبد المعبود، مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، شراء 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم، لافتا إلى أن بند المشتريات بموازنة العام الجارى كانت تبلغ حوالى 38 مليار جنيه، أصبحت 42 مليار بمشروع موازنة العام الجديد نتيجة شراء القمح.
وأوضح عبد المعبود، أن هناك توافقا مع وزارة المالية على كل البنود الواردة بمشروع موازنة 2019-2020، مشيرا إلى أن بند الأعباء والخسائر كان 88 مليار هذا العام، وانخفض إلى 51 مليار فقط بمشروع موازنة العام الجديد.
ودعا الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التموين، بالتدخل بعد وصول سعر الرغيف بمخابز القطاع الخاص، إلى جنيه، مطالبا الوزارة بتوفير منافذ بيع.
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