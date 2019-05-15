انت الان تتابع التموين تضع خطة عامة لدعم رغيف الخبز في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رغيف خبز - أرشيفية

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رؤية عامة لدعم رغيف الخبز في العام المالى الجديد 2019-2020، مؤكدة أن المخصصات المالية الموجهة لشراء القمح المنتج منه الخبز ستزيد بـ4 مليارات جنيه عن السنة المالية الحالية، موضحة انخفاض بند الخسائر حوالى 37 مليار جنيه، جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019-2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وتوقع على عبد المعبود، مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، شراء 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم، لافتا إلى أن بند المشتريات بموازنة العام الجارى كانت تبلغ حوالى 38 مليار جنيه، أصبحت 42 مليار بمشروع موازنة العام الجديد نتيجة شراء القمح.وأوضح عبد المعبود، أن هناك توافقا مع وزارة المالية على

Advertisements