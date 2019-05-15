انت الان تتابع «إلغاء مسابقات تحفيظ القرآن».. الحكومة تسأل الأوقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير الأوقاف
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء وزارة الأوقاف مسابقات تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد. وأشار المركز الإعلامي -إلى أنه تواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مسابقات تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد، وأن الوزارة مستمرة في دعم هذه المسابقات بهدف تشجيع المزيد من الشباب للإقبال على حفظ كتاب الله، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب الرأي العام.
كما لفتت الوزارة إلى أن دورها لا يقتصر على دعم مسابقات تحفيظ القرآن الكريم المحلية فقط، بل تقوم بتنظيم مسابقات عالمية بشكل سنوي، وبجوائز نقدية تصل إلى أكثر من مليون جنيه، منوهة أيضًا إلى توسع الوزارة في فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والمقارئ، والمدارس القرآنية التي تزيد عن 800 مدرسة قرآنية، وكذلك افتتاح
كما لفتت الوزارة إلى أن دورها لا يقتصر على دعم مسابقات تحفيظ القرآن الكريم المحلية فقط، بل تقوم بتنظيم مسابقات عالمية بشكل سنوي، وبجوائز نقدية تصل إلى أكثر من مليون جنيه، منوهة أيضًا إلى توسع الوزارة في فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والمقارئ، والمدارس القرآنية التي تزيد عن 800 مدرسة قرآنية، وكذلك افتتاح مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بمختلف محافظات مصر.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
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