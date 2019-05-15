شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمي.. «الثقافة» تفتح متاحفها مجانًا للجمهور السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فتح أبواب جميع المتاحف التابعة للوزارة مجانا للمصريين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وذلك صباح السبت المقبل. وقال الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن وزيرة الثقافة وجهت بإقامة أنشطة ثقافية وفنية مواكبة للاحتفال الذي تقرر أن يصبح تقليدًا ثابتًا كل عام يساهم في الترويج لمصر من خلال قوتها الناعمة المتمثلة في ثقافتها وفنونها.

يشار إلى أن المجلس الدولي للمتاحف أسس اليوم العالمي للمتاحف عام 1977، واعتبر 18 مايو من كل عام يوما يحتفل فيه العالم بأهمية المتاحف ودورها التوعوى والتعليمى والثقافى ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمختصين باﻟﻤتاحف للتواصل مع الجمهور ولفت أنظارهم إلى التحديات التي تواجه اﻟﻤتاحف كما يسعى إلى التذكير بأهمية اﻟﻤتاحف كوسائط تستثمر من أجل تقوية الروابط الإنسانية وتنمية المجتمعات.