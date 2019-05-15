شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل محمد بن زايد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستقبل الرئيس اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليحل ضيفاً كريماً على وطنه الثاني مصر.

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