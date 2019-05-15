شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات توريد القمح إلى صوامع وشون المحافظات.. والمنيا تسجل 175 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صوامع وشون المحافظات، الأربعاء، استقبال القمح من المزارعين، وشهدت معدلات التوريد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية ووصل إجمالى الكميات الموردة في المنيا إلى 175 ألف طن، وتم توريد 126 ألف طن في البحيرة، و119 ألفًا في الدقهلية و84 ألفًا في كفر الشيخ و70 ألفًا في القليوبية.

في الدقهلية، أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، انتظام عملية استلام القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتوريد القمح إلى الشون والصوامع، البالغ عددها 20 شونة، و43 صومعة، و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين بالمحافظة، إن الكميات الموردة وصلت إلى 119 ألًفًا و513 طنًا، مشيرًا إلى أن إجمالي المستهدف توريده هذا الموسم حوالي 228 ألف طن.

وأضاف أن أكبر كميات استقبلتها صوامع الشركة القابضة بلغت حتى الآن 70887 طنا، واستقبلت شركة مطاحن شرق الدلتا 29136 طنا، وشون البنك الزراعي المصري 19460 طنا.

وفي القليوبية، اعلن السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين، توريد 70 ألفًا و78 طنًا و181 كيلو قمح منذ انطلاق موسم الحصاد حتى الآن من المستهدف تحقيقه هذا العام من الأقماح 101 ألف طن، ويجري توريدها لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدي بشبرا الخيمة.

وأشار إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن بعد دخول الصوامع الجديدة الخدمة.

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وفي كفرالشيخ، قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية بلغ ٨٤ ألفًا و٦٥٠ طن قمح و515 كيلوجرام، مشيرًا إلى أنه يتم الاستلام من خلال 23 منفذًا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وفي المنيا، قال المحافظ اللواء قاسم حسين، إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2019 بلغ 175 ألفًا و563 طنًا و846 كيلو قمح، مشيرًا إلى انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ أن اللجنة العليا للقمح والمشكلة من كافة الجهات المعنية تعمل وفق جدول زمني محدد، لتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث تم فتح طاقات استيعابية جديدة لتخزين القمح في كل المراكز بسهولة ويسر وكذلك فتح جميع المواقع التسويقية «شون ترابية أو أسمنتية» كنقاط تجميع تسلم القمح، بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول.

وفي البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، توريد 126 ألف طن من المساحات التي تم حصادها التي تبلغ 237 ألف فدان من الأراضي المنزرعة بالقمح التابعة لجمعيات الإئتمان والإصلاح الزراعي والاستصلاح.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، مؤكدًا على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

وفي الأقصر، قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، إن إجمالي ما تم توريده بلغ 8 آلاف و607 أطنان، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين الجهات المعنية بعملية استلام الأقماح سواء من صغار المزارعين أو التجار، وتم مراعاة تقديم كافة التسهيلات لهم.

وفي أسوان، قال المهندس عاطف حسن، مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، إن إجمالي الكميات الموردة من محصول القمح للصوامع والشون وصل إلى 32 ألفًا و24 طنًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع توريد 75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بالمحصول داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألفا و340 فدانا.