شكرا لقرائتكم خبر عن «حكاية كنيستي» في زيورخ بحضور البابا تواضروس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقامت إيبارشية النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا، مساء أمس، احتفالية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «حكاية كنيستي» تتناول علاقة الأقباط في سويسرا بالكنيسة ودورهم في المجتمع السويسري بدءًا من الكتيبة الطيبية وحتى الآن.
تضمن الحفل عددًا من الفقرات، من ضمنها كلمة افتتاحية لنيافة الأنبا جابرييل أسقف الإيبارشية، وعرض للأنشطة الرعوية التي قام بها قداسة البابا في زيورخ خلال زيارتيه لها، وعدد من الألحان والترانيم باللغتين العربية والألمانية، بالإضافة إلى عدد من العروض المسرحية.
حضر الاحتفال من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا جابرييل، أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والمنطقة الفرنسية بسويسرا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا.
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