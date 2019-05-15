«النقل والإسكان» بالنواب: محور روض الفرج سيكون مزارا سياحيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر يعدان من أعظم الإنجازات التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية، كما يعد من المشروعات القومية العملاقة التي ستتحول لمزار سياحي.

وأضاف «عبدالواحد»، أن السنوات الأربع الأخيرة الماضية شهدت إنجازات على أرض الواقع في البنية التحتية لمنظومة النقل من إنشاء شبكة طرق وكباري وأنفاق لم نشهدها منذ 17 عاما مضت، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد جدية الدولة في إصلاح المنظومة لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، خاصة وأن المستثمر أكثر ما يعنيه الآن منظومة الطرق في البيئة الصالحة للاستثمار، وهذا ما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية من اهتمام غير مسبوق بالمنظومة.

وأوضح رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر تما بسواعد مصرية خالصة، حيث استغرق بنائهما 4 سنوات، ويهدفان لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، وسيساهمان في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.

وتابع: المشروع إنجاز غير مسبوق في فترة وجيزة لحجم المشروعات القومية العملاقة التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة، وسيكون من عوامل جذب الاستثمار وسيساهم في توفير الوقت والجهد في نقل البضائع وحركة السير بشكل عام .

من جانبه أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما شهدناه اليوم لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحور روض الفرج أعرض جسر ملجم في العالم على أرض الكنانة وهو كوبري «تحيا مصر» لهو قمة الإنجاز والإعجاز لأكبر المشروعات العالمية التي تمت على أرض الواقع ونفذه المصريون في وقت قياسي.

وأضاف أن المهندسين والفنيين والعمال بتخصصاتهم المختلفة نجحوا في تحدي أنفسهم وتنفيذ جميع الأعمال من الألف إلى الياء في هذا المشروع، والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم، والذي تم تنفيذه خلال 3 سنوات فقط، في ظل أن حجم الأعمال التي شهدها المشروع كانت تتطلب أكثر من 10 سنوات عمل مستمر، وهو ما يؤكد قدرة ونجاح المصريين في تنفيذ مشروعات عملاقة غير عادية في زمن قياسى .

وأضاف المهندس علاء والي أن محور روض الفرج هو أحد أهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة، التي تنفذ حاليا بمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت إشراف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما يمثله من أهمية كبري في ربط شمال وشرق القاهرة والقليوبية والطريق الدائري بمناطق غرب القاهرة عند طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وصولاً إلى مطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

يذكر أن موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، أعلنت أن كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج، يعد أعرض كوبري ملجم في العالم، بإجمالي عرض 67.36 متر بما يساوى 221 قدما.

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«النقل والإسكان» بالنواب: محور روض الفرج سيكون مزارا سياحيا

القاهرة في 15 مايو /أ ش أ/

أكد النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر يعدان من أعظم الإنجازات التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية، كما يعد من المشروعات القومية العملاقة التي ستتحول لمزار سياحي.

وأضاف «عبدالواحد»، أن السنوات الأربع الأخيرة الماضية شهدت إنجازات على أرض الواقع في البنية التحتية لمنظومة النقل من إنشاء شبكة طرق وكباري وأنفاق لم نشهدها منذ 17 عاما مضت، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد جدية الدولة في إصلاح المنظومة لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، خاصة وأن المستثمر أكثر ما يعنيه الآن منظومة الطرق في البيئة الصالحة للاستثمار، وهذا ما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية من اهتمام غير مسبوق بالمنظومة.

وأوضح رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر تما بسواعد مصرية خالصة، حيث استغرق بنائهما 4 سنوات، ويهدفان لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، وسيساهمان في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.

وتابع: المشروع إنجاز غير مسبوق في فترة وجيزة لحجم المشروعات القومية العملاقة التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة، وسيكون من عوامل جذب الاستثمار وسيساهم في توفير الوقت والجهد في نقل البضائع وحركة السير بشكل عام .

من جانبه أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما شهدناه اليوم لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحور روض الفرج أعرض جسر ملجم في العالم على أرض الكنانة وهو كوبري «تحيا مصر» لهو قمة الإنجاز والإعجاز لأكبر المشروعات العالمية التي تمت على أرض الواقع ونفذه المصريون في وقت قياسي.

وأضاف أن المهندسين والفنيين والعمال بتخصصاتهم المختلفة نجحوا في تحدي أنفسهم وتنفيذ جميع الأعمال من الألف إلى الياء في هذا المشروع، والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم، والذي تم تنفيذه خلال 3 سنوات فقط، في ظل أن حجم الأعمال التي شهدها المشروع كانت تتطلب أكثر من 10 سنوات عمل مستمر، وهو ما يؤكد قدرة ونجاح المصريين في تنفيذ مشروعات عملاقة غير عادية في زمن قياسى .

وأضاف المهندس علاء والي أن محور روض الفرج هو أحد أهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة، التي تنفذ حاليا بمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت إشراف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما يمثله من أهمية كبري في ربط شمال وشرق القاهرة والقليوبية والطريق الدائري بمناطق غرب القاهرة عند طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وصولاً إلى مطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

يذكر أن موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، أعلنت أن كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج، يعد أعرض كوبري ملجم في العالم، بإجمالي عرض 67.36 متر بما يساوى 221 قدما.