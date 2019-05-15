شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء القرعة العلنية لـ74 وحدة بمشروع شارع مصر بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، القرعة العلنية لمشروع شارع مصر على 74 وحدة بالمشروع، حيث أسفرت القرعة عن اختيار 52 مستحق من الشباب والفتيات موزعين على 18 محل و34 عربة بالمشروع .

من جانبه التقي اللواء قاسم حسين محافظ المنيا عقب انتهاء مراسم القرعة بالمستحقين، والذين وقع عليهم الاختيار، حيث هنأ الجميع بالحصول على وحدة بالمشروع، مؤكدا أن هذا المشروع هو نقطة بداية لإقامة أنشطه متنوعة تفتح أبوابا من الرزق للشباب وإقامة المزيد من فرص العمل لأبناء المدينة.

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وأضاف المحافظ، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بدعم شباب الخريجين وتقديم يد العون لهم وتسخير الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ وإقامة مشروعاتهم الصغيرة، برؤية حضارية جديدة تتم بشكل منظم ومنضبط، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب داخل إطار قانوني.

أوضح محمد سيد رئيس المدينة أنه تم سحب 900 كراسة شروط خاصة بالمشروع ،لإجمالي 74 وحدة بالمشروع، وقد استوفي جميع الشروط 57 طلبا، وسيتم فتح باب التظلمات الأحد القادم ولمدة 15 يوما، حيث ستجرى قرعة إضافية على 22 وحدة من المشروع للمتقدمين عقب استقبال وفرز طلبات التظلمات .

هذا وقد أنهت المحافظة أعمال تنفيذ شارع مصر، حيث تم تطوير المنطقة المجاورة للكورنيش بمدخل دماريس، ويخصص الشارع للمشاة فقط، بحيث يحتوي على عدد من المحلات التجارية تتفاوت من حيث المساحات، على أن يخصص جانباً من الشارع للنشاط التجاري المتنوع، أما الجانب الأخر فقد تم تخصيصه لنشاط المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى تخصيص عربات لأنشطة متنوعة .

وقد تم مراعاة البعد الجمالي والحضاري للتصميمات المقدمة وكذلك سهولة التحرك والتسوق للمواطنين بجانب تخصيص أماكن انتظار للسيارات، كما تم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء وأحواض الزهور واقامة طرقات للتنزه ولعب الأطفال، علاوة على إقامة نافورة وتخصيص منطقة للعب الأطفال واستغلال الجزء الاسفل للكورنيش ضمن منطقة التطوير الاستغلال الأمثل بما لا يتعارض مع طبيعة المكان.