شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة دهب تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بأطول مائدة إفطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم أهالى مدينة دهب اليوم الأربعاء، أطول مائدة إفطار رمضاني بطول ممشى دهب السياحي في ذكرى العاشر من رمضان، يشارك فيها كل طوائف المجتمع السيناوي من سياح وبدو وعاملين بالسياحة، وأصحاب المطاعم والكافتيريات وجاليات أجنبية وجمعية رجال أعمال دهب بمشاركة ورعاية من رجل الأعمال محمد الغنام.

وسوف تمتد المائدة لمئات من الأمتار على طول مشاية دهب السياحية في منظر فريد يجتمع فيه جميع سكان وطوائف مدينة دهب .

وقال محسن جعفر أحد منسقى مائدة الإفطار الجماعى أن هذا الإفطار الجماعى في ذكرى العاشر من رمضان يدل على روح الفريق الواحد ومدى الحب والمودة الموجود بين الناس في دهب .

اطول مائدة إفطار رمضانى بطول ممشى دهب السياحى فى ذكرى العاشر من رمضان

اطول مائدة إفطار رمضانى بطول ممشى دهب السياحى فى ذكرى العاشر من رمضان