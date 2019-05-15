شكرا لقرائتكم خبر عن «حلوى صينية بالأسواق تسبب تجلط الدم للأطفال»..«معلومات الوزراء» يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار حلوى صينية بالأسواق المصرية تسبب الخمول وتجلطات وتكسر بالدم عند الأطفال، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي حلوى ضارة بالأسواق سواء صينية أو غيرها، وأن كافة الحلوى المتداولة بالأسواق المصرية سليمة وآمنة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة والذعر بين المواطنين.

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وأكدت الوزارة أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة لها لم ترصد بيع أو تداول أي حلوى ضارة بالصحة بأي من أماكن عرضها سواء بالصيدليات أو بمحلات السوبر ماركت.

وفي سياق أخر، شددت الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة، وسحب عينات من الأغذية بالأسواق وتحليلها بالمعامل المركزية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).