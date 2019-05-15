شكرا لقرائتكم خبر عن «الغندور»: القضية السكانية من القضايا الرئيسية التي تهتم بها القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن القضية السكانية تعد من القضايا الرئيسية التي تهتم بها القيادة السياسية لما لها من تأثير على التنمية والنمو.

جاءت تصريحات الغندور في اجتماع اللجنة التنسيقية للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة المنعقد برئاسته وبحضور نوال سالم مقرر فرع المجلس الإقليمى للسكان، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية.

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وأضاف أنه على جميع الجهات المعنية تحديد دورها في دعم خطة الدولة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتوفير الخدمات والوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود اختصاصات كل جهة.

ولفت سكرتير عام المحافظة أن العمل يجري شهريًا على موضوع واحد يتعلق بالقضية السكانية، مُؤكدًا تخصيص الشهر المقبل للعمل على قضية الأوراق الثبوتية بمشاركة جميع الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها للوصول إلى أفضل النتائج.

بدورها، استعرضت نوال سالم مقرر فرع المجلس الإقليمي للسكان خطة المجلس القومي للسكان وأنشطته المختلفة على مستوى المحافظة، والجهات المتعاونة فى تنفيذ خطة الدولة والإعداد من الآن للخطة الجديدة لتكون متمشية مع توجيهات الدولة

وأشارت إلى أن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها الشهرية للوقوف على مؤشرات القضية السكانية.