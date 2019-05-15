شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الزراعة مع سفير نيوزيلندا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، جريج لويس سفير دولة نيوزيلندا بالقاهرة، بمناسبة بداية توليه مهام منصبه بحضور الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، لبحث فتح السوق النيوزيلندي أمام تصدير البرتقال المصري.

رحب «أبوستيت» بسفير نيوزيلندا في بداية مهمته بالقاهرة، وأثنى على ما تم تحقيقه في التعاون الزراعي بين البلدين معرباً عن تطلعه لاستمراره كنموذج لعلاقات التعاون القوية، وأملاً في أن يكون التدريب في مجال الخدمات البيطرية قد ساعد في زيادة قدرة الأطباء البيطريين المشاركين على استيعاب العلوم الحديثة وزاد من قدرتهم على نقل خبراتهم ليصبحوا مدربين لغيرهم من الأطباء البيطريين الذين لم يشاركوا في هذا التدريب

وأكد وزير الزراعة على جودة المنتج الزراعي المصري وتمنياته باستئناف التعاون بين الجانبين للانتهاء من الملفات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية المصرية الأخرى مثل باقي أصناف الموالح وغيرها من المنتجات المشهود بجودتها عالمياً، مشيرا إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تدعيم علاقات التعاون الزراعي بين الجانبين مستقبلاً بالشكل الذي يحقق مصالح البلدين.

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من ناحيته، تطرق السفير النيوزيلندي إلى الشأن الخاص باستكمال معاينة ومراجعة منشآت المجازر المعتمدة لتصدير اللحوم النيوزيلندية إلى مصر من قبل السلطات المصرية، وهي المجازر التي تتبع المراكز الإسلامية بنيوزيلندا فيما يتعلق بقواعد الذبح الحلال.

وأشاد السفير النيوزيلندي بنتائج التعاون المثمر مع الجانب المصري خلال الفترة الماضية من خلال البرامج التدريبية الموجهة إلى الأطباء البيطريين المصريين وتم تنظيمها في كل من مصر ونيوزيلندا، التي أظهر فيها المتدربين المصريين حماساً للتدريب وقدرة على المشاركة الفعالة، الأمر الذي ترتب عليه قيام الجانب المصري بتقديم مقترح بإقامة ورشة عمل في مصر قريباً يتم فيها دعوة عدداً من الخبراء من نيوزيلندا للمشاركة فيها ونقل خبراتهم إلى عدد أكبر من الأطباء البيطريين المصريين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على معاينة تلك المجازر والتي تمت من قبل وفد مصري فني وأضافت «محرز»، أن السلطات النيوزيلندية تتبع كافة القواعد الخاصة بالذبح الحلال.

وأضافت محرز أن هذه القواعد تشجع على اعتماد المجازر النيوزيلندية لتصدير اللحوم ومنتجاتها إلى مصر، مشيرة إلى أنه يجري الاتفاق مع الجانب النيوزيلندي لاستيراد أبقار وخراف عشار وتحت العشار من السلالات الجيدة التي يمكن الاستفادة منها في الخطة الموضوعة من قبل الوزارة لبرامج تربية الماشية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن خطة استيراد حيوانات للتربية من نيوزيلندا من أجل تحسين إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلي من اللحوم بدلاً من الاعتماد على استيرادها من الخارج، والاتفاق على الحصول على السائل المنوي للسلالات الجيدة ونقل التكنولوجيات الحديثة للتلقيح الاصطناعي حتى يمكن تحقيق تقدم في نظم تربية الماشية على اختلافها.