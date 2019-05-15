شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: يجب أن نقف خلف السيسي «الذي وهب نفسه لبناء مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية وقيادات الأمن والدين الإسلامي والمسيحى، مساء الثلاثاء، في احتفالات عيد القديسة دميانة ببلقاس وسط حضور الآلاف من المواطنين مسلمين ومسيحيين.

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وقال المحافظ في كلمته خلال الاحتفال إن «مصر تتجلى عظمتها الحقيقية في الاحتفالات التي تجمع مختلف طوائفها فعلى الرغم أن الاحتفال اليوم بشهيدة مسيحية عظيمة مثل القديسة دميانة إلا أن قيادات الدين الإسلامي وجموع المسلمين يشاركون بمحبة وألفة في الاحتفالات كما أن الاحتفال جاء في شهر رمضان الكريم وفى ذكرى انتصار العاشر من رمضان، وهذه مناسبات تجمع المصريين وتظهر المحبة الحقيقية والترابط».

حضر الاحتفال اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية واللواء محمد شرباش مدير المباحث واللواء حسام عبدالواحد مدير مباحث الأمن الوطنى ممثلين عن المخابرات ومباحث بلقاس والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف وعدد من المشايخ والأنبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ ورئي دير القديسة دميانة والأنبا صليب وعدد من قيادات الدين المسيحي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ: «نحن في أمس الحاجة الآن لاستحضار روح العاشر من رمضان لنصطف ونتوحد جميعا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى والذي وهب نفسه لبناء مصر ومن واجبنا مسلمين ومسيحيين أن نسير خلف الرئيس لبناء هذا الوطن العظيم»، مشيرًا إلى أن «احتفالنا اليوم بشهيدة عظيمة مثل القديسة دميانة والتي دفعت حياتها والأربعين عذراء للحفاظ على إيمانها كما نحتفل بشهداء العاشر من رمضان الذين دفعوا حياتهم من أجل الحفاظ على وطنهم».