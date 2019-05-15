شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: لامساس بسعر رغيف العيش.. وزيادة التكلفة تتحملها الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على عبدالمعبود، مدير عام الشؤون المالية بهيئة السلع التموينية، إنه لا يوجد أي اتجاه للمساس بسعر رغيف الخبز المقدم للمواطن.

وأشار مدير عام الشؤون المالية بهيئة السلع التموينية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الذي عقد لاستعراض موازنة وزارة التموين، إلى أن رغيف الخبز يتكلف ما بين 55 إلى 58 قرشا على حسب نوعية الرغيف، وأضاف: ربما يبلغ 60 أو 62 قرشا خلال الفترة المُقبلة، إلا أن سعر البيع للمواطنين سيظل ثابتا ولا تغيير فيه.

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وأوضح «عبدالمعبود»، أن التكلفة ربما تزيد على الدولة في حالة زيادة سعر السولار والوقود والذي يترتب عليه زيادة تكلفة النقل والتخزين والعمالة، مشيرا إلى أن أي زيادة في تكلفة سعر رغيف الخبز تتحملها الدولة والحكومة.

من جانبه قال العميد خالد شرف أبوبكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، إن استخراج بطاقات الدعم التموينية وبدل الفاقد والتالف لا يستغرق أكثر من أسبوعين، لافتا إلى أن هذه المنظومة كانت تشهد بعض المشكلات، إلا أنه بدءً من يناير 2019 العملية تتم بانتظام ودون مشكلات.

وأضاف «أبوبكر»، أن وزارة التموين تسير على طريق استكمال التطوير، ليس فقط في البنية التحتية إنما أيضا في العنصر البشري، موضحا أنه تم تدريب نحو 35 مجموعة من العاملين بالوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بشباب الخدمة العامة بمراكز خدمة المواطنين ومنحهم حافز شهرى قيمته 750 جنيها.

وعرض «أبوبكر»، على لجنة الخطة والموازنة تفاصيل مراكز خدمات المواطنين التي تم إنشاؤها بعدد من المحافظات، لافتا إلى أن هذه المراكز ستؤدي خدمات البطاقات التموينية للمواطنين فقط ولا علاقة لها بالتجار، وقال: وفقا لخطة الحكومة 2018/ 2022 سيتم الانتهاء من إنشاء 585 مركزا على مستوى الجمهورية.