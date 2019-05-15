شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين "التعليم ووحدة شهادة النيل الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بشأن منح الموافقة على تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي بالمدارس الراغبة في ذلك داخل وخارج الجمهورية، التي تنجح في تحقيق المعايير اللازمة لذلك.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، إلى أن مدة البروتوكول تصل إلى خمس سنوات دراسية، تبدأ بالتحاق الطلاب برياض الأطفال بنظام النيل التعليمي أو الحصول على شهادة النيل الثانوية الدولية، موضحاً أن البروتوكول يأتي في إطار الحرص على تقديم مستوى تعليمي متميز بمعايير دولية، سعياً للارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر، وتحقيقاً لآمال وطموحات المجتمع المصري بشأن الحصول على خدمة تعليمية متميزة.

وقالت الدكتورة سلافة جويلي: إن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق تكليف رئيس الجمهورية بالتوسع في نشر نظام النيل التعليمي الدولي بجمهورية مصر العربية، وعلامة مضيئة في جهود الوحدة لتطوير التعليم المصري، وتشجيعاً للمستثمرين والجهات الراغبة في تطبيق النظام وتحقيق الاكتفاء الذاتي للوحدة، موضحة أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد إطار عمل، يتم من خلاله تيسير التعاون وتنسيق الأدوار بين الطرفين للموافقة للمدارس على تطبيق نظام النيل التعليمي بالمدارس، التي ترغب في ذلك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك بعد تحقيقها للمعايير والضوابط والشروط اللازمة لذلك.