شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لاستبدال الممرضات المصريات بأجنبيات بمنظومة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول استغناء الصحة عن الممرضات المصريات واستبدالهن بأخريات أجنبيات فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، تواصل المركز مع الوزارة، التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لن يتم الاستغناء عن الممرضات المصريات واستبدالهن بأخريات أجنبيات فى منظومة التأمين الصحى الجديدة، مُوضحةً أن الهدف من استقدام ممرضات أجنبيات هو رفع كفاءة أطقم التمريض المصرية وتدريبها على معايير الجودة العالمية، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب الممرضات.

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كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن انتشار حلوى صينية بالأسواق المصرية تسبب الخمول وتجلطات وتكسر بالدم عند الأطفال، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أى حلوى ضارة بالأسواق سواء صينية أو غيرها، وأن كافة الحلوى المتداولة بالأسواق المصرية سليمة وآمنة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة والذعر بين المواطنين.

وأكدت الوزارة أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة لها لم ترصد بيع أو تداول أى حلوى ضارة بالصحة بأى من أماكن عرضها سواء بالصيدليات أو بمحلات السوبر ماركت.