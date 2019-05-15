شكرا لقرائتكم خبر عن "السكك الحديدية" تطلب 2 مليار و350 مليون جنيه اعتمادات إضافية لموازنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت هيئة القومية لسكك حديد مصر بزيادة قدرها 2 مليار و350 مليون جنيه لموازنتها للعام المالي الجديد 2019/2020.

من جانبه أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على اهمية دعم قطاع النقل وتوفير الموازنات اللازمة لقطاعاته المختلفة حيث يمس هذا القطاع حياة المواطن بشكل مباشر.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة قطاع النقل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وبلغ اجمالى موازنة ديوان قطاع النقل البحري 318 مليون جنيه و887 الف جنيه بينما بلغت موازنة ديوان الوزارة لقطاع " النقل " 36 مليون جنيه و33 الف اما موازنة الهيئة القومية للانفاق فبلغت 10 مليار و274 مليون جنيه اما هيئة النقل البحري فبلغت موازنتها 249 مليون 282 الف جنيه، أما موازنة هييئة الطرق والكبارى فبلغت في الموازنة الجديد 13 مليار و18 مليون جنيه.