رئاسة الجمهورية: السيسى يستقبل ولى عهد أبو ظبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد ابوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ليحل ضيفاً كريماً على وطنه الثانى مصر. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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