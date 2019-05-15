ننشر تحديث 42 مادة منظمة لقواعد أعمال الحجر الزراعى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التشريعات الجديدة تزيد قدرة مصر التصديرية فى النفاذ للأسواق الدولية

تسهيل الإجراءات الرقابية على الصادرات الزراعية وفقا للمعايير العالمية

ينفرد الـ"الخليج 365 "، بنشر نص القرار الوزارى الذى حمل رقم 562 لسنة 2109 ، ويتمثل فى 42 مادة بشان القواعد المنظمة لأعمال الحجر الزراعى المصرى .

فيما تواصل إدارة الحجر الزراعى، إجراءاتها الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضروات للدول المستوردة ، وتطبيق المكافحة الحيوية على المحاصيل التصديرية لإنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات لزيادة نفاذ الصادرات فى السواق الخارجية، وتنفيذ اجراءات رادعة للشركات المخالفة بالشطب من سجلات المصدرين .

الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، يقول فى تصريحات بـ "الخليج 365 "، إن قرار تحديث التشريعات الحجر الزراعى تستهدف زيادة قدرة مصر التصديرية فى النفاذ للأسواق الدولية بتشريعات تتواكب مع التغيرات العالمية وتحظى بثقة المجتمع الدول، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الرقابية على الصادرات الزراعية وفقا للمعايير الدولية المعنية.

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وأضاف رئيس الحجر الزراعى المصرى، أن التحديث يؤدى إلى المزيد من التعاون الدولى فى مجالات الرقابة على الصادرات والواردات ذات الأصل النباتى وتحقق الانسابية فى الصادرات الزراعية وفقا لهذه المعايير، موضحا أن الحجر الزراعى يحمل على عاتقه حماية البلاد من الشحنات المخالفات ويضمن جودة المحاصيل الزراعية طبقا ً للاشتراطات العلمية التى نضعها نحن وليس جهة آخرى ما يضمن عدم التلاعب ويحدد مهام كل جهة.

وأوضح "العطار"، أن تنفيذ الإجراءات الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضروات للدول المستوردة، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، وضبط منظومة الزراعات التصديرية ،فى المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج.

فيما كشف تقرير، أن هناك اجراءات صارمة ضد الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات وفى حالة مخالفة الاجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى جهات التحقيق مع وقف نشاط الشركة المصدرة، وعند ثبوت المخالفة يتم شطب الشركة من سجل المصدرين للمنتجات الزراعية المصرية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح التقرير، أن تعديل تشريعات الحجر الزراعى تعمل على زيادة فحص عينات الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن تحديث التشريعات تستهدف زيادة قدرة مصر التصديرية فى النفاذ للأسواق الدولية بتشريعات تتواكب مع التغيرات العالمية وتحظى بثقة المجتمع الدول، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الرقابية على الصادرات الزراعية وفقا للمعايير الدولية المعنية بذلك ووفقا لمنظومة الصادرات الزراعية المصرية المعتمدة من وزارتى الزراعة والتجارة.

قال الدكتور ممدوح السباعى ، رئيس الادارة المركزية لمكافة الافات، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن الادارة تواصل تنفيذ خطتها فى تطبيق منظومة المكافحة البيولوجية على المحاصيل التصديرية الرئيسية من الفاكهة والخضراوات للحد من استخدام ورش المبيدات الكيماوئية، وانتاج ثمار خالية من متبيقات المبيدات فى السوق المحلى أو التصدير .