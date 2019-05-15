شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقرر بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر اعتبارا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى ابتداء من غد الخميس، على أن يتم غدا طرح مقاعد قطارات القطارات المكيفة التى ستتحرك يوم 30 مايو الموافق 25 رمضان للحجز أمام المسافرين، وبعد غد الجمعة يتم طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان.

وتطرح هيئة السكة الحديد السبت المقبل مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان، والأحد طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان، والاثنين طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، والثلاثاء طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.