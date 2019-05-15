شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: الوضع الأمنى مستقر فى البلاد وننسق مع كافة الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، الأربعاء، استقرار الوضع الأمنى فى العراق، مشيرةً إلى أنها تنسق مع جميع الأطراف وتلتزم خطاب الحوار وإمكانية البناء على فرص التوازن.

Advertisements

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف فى بيان صحفى، إن "وزارة الخارجية العراقية تنسق مع الأطراف كافة، وتلتزم خطاب الحوار وامكانية البناء على فرص التوازن في ضوء حاجة المنطقة لذلك".

وأشار المتحدث باسم الخارجية العراقية إلى أن الوضع الأمنى فى البلاد مستقر للغاية، لافتا إلى أن العراق بلد يحترم شركاءه وأصدقاءه ويتبادل معهم المصالح المشتركة، ويؤكد على سيادته وحماية مصالحه في نفس الوقت.