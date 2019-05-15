الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبو ظبي خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستقبل اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف "راضي" في تصريحات صحفية، إن ولي عهد أبو ظبي "يحل ضيفًا كريمًا على وطنه الثاني مصر".