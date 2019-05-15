"البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن انتصارات العاشر من رمضان ضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب المصري بجميع طوائفه ووقوفه خلف قواته المسلحة، التي تبذل كل الجهود الممكنة في العمل والإنتاج والتضحية، لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم.

وقال عياد - في بيان لتهنئة القوات المسلحة الباسلة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان - إن القوات المسلحة سجلت تاريخا خالدا من البطولات لن تنتهي ذكراه، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تستدعي روح التعاون والاتحاد والانتصار على النفس، وترك التكاسل وقتل اليأس واستلهام الأمل والعمل البنّاء.

وأوضح الأمين العام أننا بحاجة لاستحضار تلك الروح الطيبة التي أبرزت أهمية العمل الجماعي والمواقف والبطولات الخالدة التي شهدها هذا الشهر الكريم على مر العصور والأزمنة، مع التركيز عليها بشكل يساعد على حفز الهمم على العمل والتضحية من أجل رفعة الأمة في كل المجالات.

وفي ختام البيان، قدم التحية والتقدير، لكل أم وأسرة مصرية قدمت أحد أبنائها فداء للوطن، وقدم التحية لقواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة لما يبذلونه ويقدمونه في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.