الجمعة..اللبنانية تانيا صالح تغني بالأوبرا للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقدم الفنانة اللبنانية تانيا صالح أولى حفلاتها بدار الأوبرا، في التاسعة والنصف مساء الجمعة 17 مايو على المسرح المكشوف، بمشاركة المطربة المصرية مريم صالح.

وتقدم تانيا بالحفل مجموعة من الأغاني من بينها:" لنا شيء، الشرق، رضا، هي لا تحبك، عجبي، فرحان، راح الحب، موشح لو كان قلبي معي، عمر وعلى، سلوى، ها العيون، طلع من حياتي، يا عزيز عيني، امشي على رمشي وع الضيعة، كما تستضيف الفنانة مريم صالح وتشاركها أداء إحدى أغانيها.

يُذكر تانيا طرحت مؤخرًا ألبومها "تقاطع" وهو سمعي بصري، إذ يضم رسومًا لجداريات تم رسمها بعدة دول عربية، إلى جانب أغانيها التي تمزج الموسيقى الشرقية بالإلكترونية.

وتغني تانيا من ألحانها بالألبوم قصائد لنخبة من رموز الشعر العربي، مثل بيرم التونسي، نزار قباني، صلاح جاهين، أحمد فؤاد نجم، محمود درويش، بدر شاكر السياب، بولس الابن، جبران خليل جبران، نازك الملائكة، عبدالله البردوني، جمانة حداد، بالإضافة لأغنيتين من كلماتها".