بعد عمليات التنقية.. التموين تعلن لأول مرة عدد المستبعدين من بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

كشفت عزة لبيب، ممثل وزارة التموين خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنات قطاع التموين برئاسة الدكتور حسين عيسى، عن أن عدد المستحقين بالبطاقات التموينية يبلغ وفق موازنة العام المالي الجديد لوزارة التموين 62 مليون مستحق للتموين بدلا من 70 مليون مستحق العام الماضي، وذلك بعد عملية تنقية البطاقات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وقالت: يبلغ عدد بطاقات التموين 16 مليون بطاقة بدلا من 20 مليون، وبلغ إجمالي موازنة هيئة السلع التموينية 105 مليار جنيه.​