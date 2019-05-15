"الأعلى للإعلام": استدعاء ممثل لنادي الزمالك لسماع أقواله في شكوى "المصورين الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، شكوى المصورين الصحفيين ضد نادي الزمالك بسبب منعهم من حضور مباراة ناديي الزمالك ووادي دجلة في بطولة الدوري الأسبوع الماضي.

وأضاف شوقي لمصراوي، أن اللجنة تستكمل التحقيق في الواقعة خلال اجتماعها المقبل، حيث من المقرر أن تستدعي رسميًا ممثل عن نادي الزمالك سواء مسؤول بالنادي أو ممثل قانوني عنه لسماع أقواله في نسب واقعة منع المصورين من دخول المباراة للنادي، خاصة وأنه لا يجوز أن تتخذ اللجنة أي إجراء رسمي أو توصية في الواقعة دون الاستماع للطرف المشكو في حقه.

وأوضح أنه من المنتظر أن تستدعي اللجنة أيضًا أعضاء هيئة مكتب شعبة المصورين الصحفيين للاستماع إلى أقوالهم في الواقعة حتى يتسنى لها اتخاذ القرار المناسب.

وكانت شعبة المصورين الصحفيين تقدمت بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قالت فيها: "تتقدم شعبة المصورين الصحفيين باسم جموع المصورين الصحفيين المصريين بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعسف الإدارة بمنع دخول المصورين الصحفيين لممارسة مهام عملهم والمصرح لهم بها من قبل اتحاد الكرة المنظم لبطولة الدوري المصري من خلال كارنيهات تسمح لهم بدخول المباريات، إلا أن تعسف إدارة الزمالك منعت المصورين من حضور المباراة المقامة بين ناديي الزمالك ووادي دجلة يوم الخميس الموافق ٩ مايو الماضي، مطالبين المجلس باتخاذ اللازم تجاه الشكوى.​