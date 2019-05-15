ضبط 630 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 630 ألف قطعة ألعاب نارية. وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولاسيما تجار ومصنعي الألعاب النارية. وأسفرت جهود وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، عن ضبط تاجر، مقيم بالجيزة، حال تواجده داخل مخزن مستأجر بدائرة القسم، وعُثر بداخله على 630 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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