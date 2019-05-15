في نهار رمضان.. ضبط 30 سائقًا مخمورين أعلى الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24ساعة الماضية عن ضبط 5208 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2081 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.