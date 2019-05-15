‏الأمن يداهم 6 مراكز طبية وهمية بدون ترخيص في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على القائمين على إدارة 6 مراكز طبية وهمية بمنطقة المرج تعمل بدون تراخيص.

كانت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أفادت ظهور العديد من المراكز الطبية (غير المرخصة) وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبياً، بزعم علاج المواطنين من أمراض(السمنة والنحافة، سوء التغذية العلاجية، صعوبات التعلم، تأخر النطق والكلام، التجميل وتنسيق القوام.. وغيرها" بمنطقة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، والجهات المعنية بوزارة الصحة، تم مداهمة المراكز(الوهمية) المتحرى عنها بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط القائمين على هذا النشاط المؤثم .