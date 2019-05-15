سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها أجزاء بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة أجهزة الأمن، عناصر تشكيل عصابي بكفر الشيخ تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات وتقطيعها وبيعها أجزاء.

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قيام 7 أشخاص (لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وتقطيعها وبيعها.

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وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أمكن ضبطهم وبحوزتهم (طبنجة، وعدد 5 طلقات نارية من ذات العيار، 2قطعة سلاح أبيض عبارة عن "خنجر، مطواة"، 2 مفتاح ربط، عدد 4 مفك، بنزة، 3 مفتاح لقمة، حبل، كونتاك سيارة بالمفتاح الخاص به).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال ارتكاب جرائم سرقات السيارات، وقيامهم بارتكاب 5 حوادث سرقات سيارات بدائرتي قسمي،" أول وثان كفر الشيخ"، واستخدام الأسلحة المضبوطة في الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن سيارة وأجزاء باقي السيارات المستولى عليها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.