محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل والدته بسبب خلافات بينهما في منطقة الهرم.
البداية بلاغ تلقاه العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلة في منطقة الكوم الأخضر.
انتقلت قوة من قسم الهرم إلى محل الواقعة، وتبين مقتل ربة منزل بطعنة نافذة في الجسم، وأن المشتبه به نجلها؛ وذلك بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، وعُثر جوار الجثة على الأداة المستخدمة في الجريمة "سكين"، وأمكن ضبط المتهم والتحفظ عليه واصطحابه لديوان القسم للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "عاتبته على إدمانه للمخدرات فطعنها".. "المعارضات" تُجدد حبس المتهم بقتل والدته في الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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