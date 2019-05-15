أخبار مصر | "إيزيس وحقيقة تمثال الحرية" محاضرة في مكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إيزيس وحقيقة تمثال الحرية" محاضرة في مكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "إيزيس وحقيقة تمثال الحرية"، يوم الثلاثاء،28 مايو، الساعة بمركز المؤتمرات، وتلقي المحاضرة الدكتورة يسرية عبد العزيز حسني، مدرس التاريخ والحضارة والإرشاد السياحي، بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث).
وتثبت الباحثة من خلال محاضرتها أن هذا التمثال مستمد من وحي الإلهة "إيزيس" المصرية وليس الإلهة "ليبرتاس" الرومانية كما يرى للبعض.
وتتناول المحاضرة القصص التي ترددت في العالم القديم المرتبطة بموضوعات فنية موجود بيننا الآن، مثل أسطورة الإلهة "إيزيس" المصرية وتمثال الحرية الموجود في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتثبت الباحثة من خلال محاضرتها أن هذا التمثال مستمد من وحي الإلهة "إيزيس" المصرية وليس الإلهة "ليبرتاس" الرومانية كما يرى للبعض.
والجدير بالذكر أن تمثال الحرية كان من المفترض وضعه في مدخل قناة السويس عند افتتاحها؛ حيث قدمه النحات إلى الخديوي إسماعيل آنذاك بوصفه فكرة ورمز لقناة السويس. ولكن، لأسباب عديدة لم يتم وضع هذا التمثال في المكان المقترح. أيضًا، أدخلت عليه بعض التعديلات ليتم إهداؤه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويستقر في مكانة الحالي بنيويورك.