أخبار مصر | "إيزيس وحقيقة تمثال الحرية" محاضرة في مكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إيزيس وحقيقة تمثال الحرية" محاضرة في مكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "إيزيس وحقيقة تمثال الحرية"، يوم الثلاثاء،28 مايو، الساعة بمركز المؤتمرات، وتلقي المحاضرة الدكتورة يسرية عبد العزيز حسني، مدرس التاريخ والحضارة والإرشاد السياحي، بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث).

وتتناول المحاضرة القصص التي ترددت في العالم القديم المرتبطة بموضوعات فنية موجود بيننا الآن، مثل أسطورة الإلهة "إيزيس" المصرية وتمثال الحرية الموجود في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.