أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين التعليم ووحدة شهادة النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين التعليم ووحدة شهادة النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم ووحدة شهادة النيل التابعة لمجلس الوزراء بشان منح المرافقة على تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي في المدارس التي تحقق المعايير اللازمة.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم و الدكتورة سولاف جويلي مدير وحدة شهادة النيل .

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن شهادة النيل شهادة مميزة لانها مصرية باعتماد دولي، لافتا الى أن الحكومة تسعى الى تحسين مدارس النيل موجها رسالة الى أولياء الأمور بان شهادة هذه المدارس معتمدة قائلا:" متقلقوش الشهادة معتمدة"٠