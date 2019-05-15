أخبار مصر | "الآثار": احتفالية بمتحف النسيج بالتعاون مع متحف باردو التونسي في شارع المعز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار": احتفالية بمتحف النسيج بالتعاون مع متحف باردو التونسي في شارع المعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظّم متحف النسيج المصرى في فترته المسائية يومى 17 و18 مايو سلسلة من المحاضرات مع فيلم وثائقي عن تاريخ ومستقبل النسيج اليدوي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن اليوم الأول سوف يتضمن محاضرة حول تاريخ ومستقبل فن الأراجوز بقاعة المحاضرات بالمتحف، يليه عرض مجانى لفرقة الكوشة للعرائس أمام المتحف.

وأشار الدكتور أشرف ابو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري في التحرير، أن اليوم الثاني سيتم تنظيمة بالتعاون مع متحف باردو التونسى، لتكون احتفالية مشتركة بين المتحفين حيث سيتم عرض فيلم وثائقي تبادلي بين المتحفين حول تاريخ ومستقبل النسيج اليدوي، كما سيتم عرض فيلم اخر وثائقي عن نسيج الزرابى التونسى.

والجدير بالذكر أن متحف النسيج المصري بشارع المعز وجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة بجمهورية مصر العربية سوف تستقبل جمهورها من المصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين يوم السبت الموافق 18 مايو 2019 مجانًا بمناسبة يوم المتاحف العالمي.

ويستقبل متحف النسيج زائريه في شهر رمضان على فترتين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا والفترة الثانية تبدأ من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى الساعة الثانية عشر مساءً.