أخبار مصر | "الأوقاف" تحتفل اليوم بذكرى العاشر من رمضان بمسجد السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تحتفل اليوم بذكرى العاشر من رمضان بمسجد السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل وزارة الأوقاف المصرية بذكرى انتصار العاشر من رمضان بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) عقب صلاة التراويح في تمام الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء .

ويتناول ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين وسائر ملتقيات الفكر الإسلامي على مستوى الجمهورية هذا الموضوع ، تذكيرا بفضل الله علينا ، وتقديرا لدور قواتنا المسلحة الباسلة ، ولجهودها المتواصلة في التصدي لكل ما يمكن أو يحتمل أن ينال من أمن وطننا واستقراره .

ومن المقرر أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرةً على القنوات الأولى والفضائية المصرية وإذاعة القرآن الكريم.