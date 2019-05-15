أخبار مصر | دورة في "الاستراتيجية والأمن القومي" للمحامين.. ٢٢ يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة في "الاستراتيجية والأمن القومي" للمحامين.. ٢٢ يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن موعد دورات تدريب أكاديمية ناصر العسكرية المقدمة للمحامين، بمقتضى البروتوكول الذى تم بين نقابة المحامين والأكاديمية، تحت رعاية سامح عاشور، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال حنا إنه تقرر أن تعقد الأكاديمية دورة “الاستراتيجية والأمن القومي” للمحامين يوم ٢٢ يونيو المقبل، تحت رعاية النقيب العام.

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة أنه قام بالتواصل مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع، التي حددت يوم 22 يونيو 2019 لأول دورة بالأكاديمية للمحامين، كما تقرر ضغط هذه الدورة لمدة أسبوعين للمحامين فقط، حيث تبدأ في الساعة الرابعة عصرا، وتنتهي السابعة مساء، بقيمة اشتراك ٥٠٠ جنيه تسلم إلى الموظف المختص بالنقابة العامة، بالإضافه إلى صورة كارنيه المحامي عن عام 2019.

كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع، قد وافقت في الآونة الأخيرة، على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجالات: إدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار، والاستراتيجية والأمن القومي، بناءً على الطلب المقدم من نقيب المحامين.