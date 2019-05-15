أخبار مصر | جامعة الأزهر تهنئ الرئيس والقوات المسلحة والمصريين بذكرى 10 رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تهنئ الرئيس والقوات المسلحة والمصريين بذكرى 10 رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بأصدق وأخلص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأبطال القوات المسلحة، قادة وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وأكدت جامعة الأزهر، أن تلك الذكرى العطرة التي تمر بنا هذه الأيام ستظل علي مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار ويستلهم منها أبناؤنا وشبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية والعطاء، حيث ضرب جنودنا الشجعان في هذا اليوم أروع الأمثلة في البطولة والتضحية؛ لتحرير الأرض، واستعادة الكرامة لمصر والمصريين.

واختتم بيانه بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان بأن يحفظ مصر للمصريين، وأن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق ويسدد خطى القيادة السياسية إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد .