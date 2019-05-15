أخبار مصر | عبر "موشن جرافيك" .. تحية من "الإفتاء" إلى جنود مصر الأبطال في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر "موشن جرافيك" .. تحية من "الإفتاء" إلى جنود مصر الأبطال في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت دار الإفتاء المصرية فيديو "موشن جرافيك" جديدًا بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وجهت فيه التحية إلى أبطال القوات المسلحة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وقالت في الفيديو الذي أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار: "تهل علينا ذكرى يوم مجيد من أيام العزة والكرامة لوطننا الحبيب مصر .. ولأمتنا الإسلامية. حيث انطلق خير أجناد الأرض من أبناء مصر البواسل .. بقلوب يملؤها الإيمان بالله .. مستظلين بشعار: اللهُ أكبر .. ضاربين أعلى الأمثلة في البطولة والفداء .. ليسجلوا لوطنهم انتصارًا أدهش العالم .. ويحققوا قول الله فيهم: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾.

ووجهت الدار تحية لأسود مصر الأبطال .. وسلامًا على شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن .. وأسمى آيات الشكر والعرفان لجيشنا العظيم المرابط .. الذي كان ولا يزال الدرع والسيف، والحارس الأمين لمصرنا الغالية.