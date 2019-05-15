أخبار مصر | الحكومة توافق على مذكرة تفاهم لتوفير عقار فيروس سي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على مذكرة تفاهم لتوفير عقار فيروس سي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة جلياد ساينز آيرلند يو سي المشتغلة بأعمال إنتاج وتطوير وتسويق المنتجات الدوائية لتوفير العقاقير الخاصة بعلاج مرضى الإلتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي).

وذلك في ضوء خطة الوزارة الرامية إلي فحص 50 مليون شخص للكشف عن فيروس الكبد (سي)، والذين يتوقع أن يكون من بينهم مراهقون وأطفال ومرضي مقاومون للعلاج أو لم ينجح علاجهم بالعقاقير الاعتيادية.