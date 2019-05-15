أخبار مصر | "مدبولي" يكلف بمراجعة كل الجهات للتأكد من صرف التعويضات لشركات المقاولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يكلف بمراجعة كل الجهات للتأكد من صرف التعويضات لشركات المقاولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم (28) المنعقد بتاريخ 7/5/2019، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017.

وكلف رئيس الوزراء بمراجعة كل الجهات للتأكد من صرف التعويضات لشركات المقاولات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 124.26 فدان تعادل 522456.06م2من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الجيزة، لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستخدامها فى إقامة منطقة حرة عامة عليها.