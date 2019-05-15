أخبار مصر | الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018.

وتنصُ اللائحة التنفيذية على انشاء لجنة بالوزارة المختصة، تسمى لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات، برئاسة أحد نواب الوزير المختص، وعضوية عدد كافٍ من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة، وتختصُ بدراسة الطلبات المقدمة لانشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن.

كما تنظم مواد اللائحة التنفيذية كافة الجوانب المتعلقة بانشاء أودية العلوم والتنكولوجيا والحاضنات التكنولوجية، من حيث قرار الإنشاء، أو الأنشطة أو مشاركة المطورين وإدارة الحاضنات، والمدير التنفيذي، واختصاصاته، وكذلك بيان الأنشطة التي تحتويها تلك الأودية، الى جانب توضيح موارد البحث العلمي، وتنظيم الشركات المنشأة بغرض استغلال مخرجات البحث العلمي.