أخبار مصر | الحكومة توافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة محطة معالجة صرف صحي ومعهد أزهري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة محطة معالجة صرف صحي ومعهد أزهري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 0.89 فدان، بناحية مركز الوقف بمحافظة قنا، لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة معهد أزهري (إعدادي و ثانوي).

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 53.5 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة مركز دار السلام ـ بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في اقامة محطة معالجة صرف صحي.