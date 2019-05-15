أخبار مصر | الحكومة تنفي رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30% إلى 60% في يوليو المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30% إلى 60% في يوليو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30% - 60% خلال يوليو القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30 %- 60% خلال يوليو القادم، موضحة أن تلك النسب مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، وأنه في حالة تحديد نسب الزيادة الجديدة سيتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الوزارة من خلال مؤتمر صحفي يتم الإعلان فيه عن كافة التفاصيل، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة واضحة لرفع دعم الكهرباء من على كاهل الدولة تدريجياً حتى العام المالي 2021/ 2022 مع الحفاظ على دعم تبادلي لمراعاة البعد الاجتماعي ، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة لتصبح 8 سنوات .

وناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏ (http://egyptera.org/ar), وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121), كما ناشدت أيضاً المواطنين بعدم الالتفات إلى أي بيانات أو معلومات إلا من مصادرها المسئولة.