أخبار مصر | اعتماد الكتلة الشبابية للمحامين بالصف والعياط والبدرشين (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتماد الكتلة الشبابية للمحامين بالصف والعياط والبدرشين (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الكتلة الشبابية للمحامين "power of law"، اجتماعا مع شباب وشيوخ المحامين بالصف، والعياط، والبدرشين، وذلك لاعتماد وتفعيل فرع الكتلة الشبابية للمحامين بتلك الجزئيات، بعد موافقة سامح عاشور، نقيب المحامين.

وقال شادي ثروت، رئيس الكتلة الشبابية، إنه تم تكليف فوزي العميري مسئولا عن الكتلة لتلك الجزئيات، موجها الشكر للحضور، وعلى رأسهم، ناصر ماهر،عضو مجلس نقابة محامي الجيزة، لدعمهم وإتاحة الفرصة للحديث أمام المحامين.